Les 30 ans du Montreux Comedy Festival

RTS2, VENDREDI, À 20 H 55



Artus: que la fête commence!

Les programmateurs du Montreux Comedy Festival ont appelé l’un de leurs amis et lui ont proposé de leur organiser une super jolie fête pour le 30e anniversaire du festival. Cet ami, c’est… Artus! On vous avouera qu’il n’a pas fallu beaucoup le forcer. Ce soir, on peut donc s’attendre à tout! Artus a appelé ses copains, les copains de ses copains et certains membres aguerris de la grande famille du rire, mais aussi des voisins et quelques curieux qui passaient par là et qui ont vu de la lumière…