Les amours lunaires de Soften

Soften

SEE YOU SWOON

Waterfall of colours

Après un intermède très remarqué en français – Les heures blanches, sorties en 2016 – Soften revient à ses amours lunaires, en anglais dans le texte. «Pour voir si j’étais capable de m’en sortir dans un format plus acoustique, avec des chansons plus classiques…» Comme à son habitude, le Vaudois Nils Aellen excelle dans l’art de ciseler des mélodies imparables, avec cette nonchalance à peine feinte qui fait tout son charisme. A l’image d’A mountain I can’t see, comptine un peu folk avec cette guitare acoustique, il chante la nostalgie, «comme un parfum de ta jeunesse» (True love), mais aussi des amours évaporées (All the voices). Toujours avec une langue très travaillée, sous une apparente simplicité, il s’adresse souvent à un you (toi) aimé, qui…