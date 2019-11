Les arbres et le bien-être

SALON. Pour sa 20e édition, le Salon du mieux vivre invite les arbres à Forum Fribourg, jusqu’à dimanche. «De tous les végétaux présents sur Terre, je pense que l’arbre est celui qui est le plus proche de nous par sa forme», explique Joëlle Chautems, l’une des conférencières. Conférences et animations viendront étayer son propos et développer le thème de cette année: «La sagesse des arbres». Le biologiste Philippe Roch, directeur du WWF, puis secrétaire d’Etat à l’environnement, viendra également témoigner. Tout comme Barbara Steudler (Fondation pour le vivant) ou Sylvie Verbois qui invite à découvrir les arbres guérisseurs. Les visiteurs pourront également découvrir mille autres choses, les organisateurs proposant un programme de plus de 80 conférences et l’exposition réunissant plus de…