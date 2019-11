Les associations de crèches et le SSP demandent une CCT

La fédération des crèches, l’association des directeurs et le syndicat SSP s’associent pour demander une CCT pour les structures d’accueil.

PETITE ENFANCE. «Le personnel de nos crèches travaille dans de mauvaises conditions.» Secrétaire général de la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises (FCGF), Filippo Cassone tire la sonnette d’alarme. Avec le Syndicat des services publics (SSP) et l’Association fribourgeoise des directeurs et responsables d’institutions de la petite enfance (AFDRIPE), sa fédération veut obtenir une convention collective de travail (CCT).

Ils ont présenté hier leurs revendications à la presse: un encadrement amélioré des enfants, des places moins chères et de meilleures conditions de travail. «La Suisse est au dernier rang européen en matière de politique…