Les secrets du château

RTS1, VENDREDI, À 21 H 10

Un crime sanglant vient d’être commis lors de la fête annuelle donnée au château de La Rochefoucauld situé à quelques kilomètres d’Angoulême. La victime Cédric De Breuil, célèbre entrepreneur de la région, était le mari de la comtesse Louise de Camaran.

Une comtesse que le commandant Alex Meurisse nommé sur l’enquête semble très bien connaître… Louise et Alex ont vécu, il y a vingt ans, une histoire d’amour étouffée par la volonté de la duchesse Hélène de Camaran et son mari Thibaut. Les châtelains ne voyaient pas d’un très bon œil leur fille fréquenter le fils de l’intendant du domaine de l’époque. Alex, épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, revient donc sur les lieux de son enfance et ne peut masquer une certaine émotion quand il retrouve Louise totalement…