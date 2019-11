Lionel Frésard de nouveau en solo

Le comédien Lionel Frésard a triomphé dans son premier spectacle solo, Molière-Montfaucon 1-1. Il revenait sur son parcours de gamin du Jura qui se met en tête de faire du théâtre. Ce succès appelait une suite: dans On avait dit 90, qu’il joue ce week-end à L’Arbanel de Treyvaux, il est de retour dans son village pour monter La cerisaie de Tchekhov. Parmi les personnages interprétés par le comédien se trouvent ainsi Firs – l’émouvant domestique de La cerisaie – et la mère de Lionel Frésard, qui péclote dans son EMS. Le spectacle se révèle ainsi très drôle, tout en parlant de vieillesse, de maladie, mais aussi de théâtre, de la vie de village… Présenté l’année dernière en ouverture de la saison culturelle de CO2, On avait dit 90 connaîtra à L’Arbanel ses deux seules représentations…