L'UHT Semsales remporte le Prix collectif, les nominés pour le Prix individuel sont connus

Les Semsaloises, équipe de 1re ligue petit terrain, avaient remporté la Coupe de Suisse d'unihockey à Wankdorf en février dernier. Elles s'étaient imposées 9-4 devant Gossau. Elles remportent le Prix collectif et soulèveront le trophée lors la grande soirée du sport fribourgeois, agendée au 10 janvier 2020 à Forum Fribourg. C'est également durant cette soirée que le Prix individuel sera décerné. Les Sudistes Noémie Kolly (La Roche, ski), Benjamin Gapany (Marsens, lutte suisse) et Robin Godel (Villaz-Saint-Pierre, hippisme) font partie des cinq nominés. Les deux autres sportifs sont Veronica Vancardo (Guin, athlétisme) et Méline Pierret (Corminboeuf, volleyball). En outre, une autre récompense a été attribuée lundi soir. Le Prix du mérite est revenu à Kristel et Christian Marbach pour leur investissement au sein du club de volleyball de Guin, qui milite en LNA.