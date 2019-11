Marie Pittet

née Sudan



LE CRÊT

Marie est née le 19 avril 1926 dans la famille de Léon et Cécile Sudan-Jaquier, à Chavannes-les-Forts. Elle était la deuxième d’une fratrie de cinq enfants. En 1942, elle a commencé son activité d’aide de cuisine au café du Crêt. Cinq ans plus tard, elle a uni sa destinée à Romain Pittet. Quatre enfants sont venus agrandir la famille, puis Marie a eu le bonheur d’accueillir sept petits-enfants et neuf arrièrepetits-enfants.

Marie, dont la vie a davantage été occupée par le travail que par les loisirs, a tout de même eu l’occasion de voyager à Paris et à Bruxelles. Elle s’est également rendue à Lourdes.

Ceux qui ont connu Pépée gardent d’elle l’image d’une personne courageuse et serviable. Marie est décédée le 6 novembre à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, à…