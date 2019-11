Mathilde Gremaud débute par une démo

PAR QUENTIN DOUSSE

Mathilde Gremaud avait quitté la Coupe du monde sur une chute et un abandon, en mars dernier dans les Grisons. Sept mois plus tard, elle a retrouvé le circuit mondial avec un plaisir inchangé, mais des émotions diamétralement opposées à l’arrivée. Dimanche à Modène, la Rochoise de 19 ans s’est offert une cinquième victoire en Coupe du monde. Et quelle victoire! Grâce notamment à un premier run de haut vol, la freestyleuse gruérienne s’est imposée avec 18,500 points d’avance sur sa coéquipière d’entraînement et amie Giulia Tanno. Impressionnante d’aisance, Mathilde Gremaud ne s’emballe pas pour autant. «Cette victoire me fait plaisir et me motive pour la suite. Mais elle arrive tôt dans la saison et je sais qu’il peut se passer encore beaucoup de choses. Par contre, elle…