Matthias Rossi sera fribourgeois jusqu’en 2023

Avant la reprise du championnat ce mardi face à Genève-Servette, Fribourg-Gottéron profite de la pause de l’équipe nationale pour définir son équipe en vue de la saison prochaine. Après le départ du gardien Ludovic Waeber (aux Zurich Lions), l’arrivée de Dave Sutter et les prolongations de Ryan Gunderson et Benjamin Chavaillaz, le club fribourgeois a annoncé hier l’engagement de Matthias Rossi pour trois saisons supplémentaires. Depuis son arrivée à l’été 2017, l’attaquant argovien a disputé 126 matches et inscrit 56 points (32 buts) avec les Dragons. A 28 ans, l’ancien joueur de Zoug et Bienne s’est dit «ravi de poursuivre l’aventure avec Fribourg-Gottéron et sincèrement convaincu d’avoir beaucoup de succès dans la nouvelle patinoire tant attendue».