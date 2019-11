Migros, mauvaise perdante?

A propos du conflit opposant la Fédération des coopératives Migros et la direction de Migros Neuchâtel-Fribourg au conseil d’administration de Migros Neuchâtel-Fribourg.

Avec deux tiers d’avis contre elle, la Migros aurait dû faire profil bas. Au contraire, elle accuse à nouveau et parle de manipulation du vote, malgré des cartes pourtant infalsifiables. Après la suspicion d’enrichissement personnel qu’elle ne peut pas prouver, la Migros invoque une tentative d’escroquerie. Ne voit-elle pas que des milliers de voix la séparent de ses coopératrices et coopérateurs? La Migros refuse le résultat du vote qu’elle a ellemême organisé en faisant une propagande démesurée pour nous convaincre de révoquer tous les administrateurs. Elle a créé un rouleau compresseur électoral et le peuple n’a pas…