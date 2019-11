Migros Neuchâtel-Fribourg: la révocation de l'administration est rejetée

Dans un communiqué, Migros Neuchâtel-Fribourg annonce que, "au regard des révélations de la RTS de lundi soir, le comité coopératif de MNF a introduit dès ce mardi 19 novembre une dénonciation pénale pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie auprès du Ministère public de Neuchâtel". En outre, elle annonce également que "la Fédération des coopératives Migros ainsi que la direction de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg s’en tiennent aux mesures juridiques initiées afin que le pouvoir judiciaire puisse évaluer les faits rapportés dans les deux plaintes pénales déposées contre Damien Piller et Inconnus et ce, de manière totalement indépendante. Les soupçons sérieux à l’encontre de Damien Piller quant à une éventuelle gestion déloyale demeurent."