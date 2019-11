Mishima relève les masques

Patrick Weber et Li-An

MISHIMA, MA MORT EST MON CHEF-D’ŒUVRE

Vents d’Ouest

Yukio Mishima est l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. L’auteur du Pavillon d’or porte avec lui une aura presque surréelle, floue le plus souvent. Homme de lettres moderne, il incarne aussi la nostalgie du Japon des samouraïs. Il se suicide dans un seppuku à l’ancienne, grandiloquent et désespéré, après une pseudo-tentative de coup d’Etat nationaliste, quelques mois après la fin violente du très long «Mai 68» nippon. Raillé et admiré, incompris, mais n’agissant que par logique, intellectuel amoureux de son corps, homosexuel refoulé, Mishima est en soi un personnage de roman, un porteur de masques.

Patrick Weber (scénario) et Li-An (dessin, simple mais pas simpliste) ont mis en bande dessinée la vie de cet…