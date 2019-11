Modianesque comme le dernier Modiano

Patrick Modiano

ENCRE SYMPATHIQUE

Gallimard, 142 pages

Nous ne sommes pas seulement dans un Modiano, mais dans un Modiano réduit à l’essentiel. Paris, les brumes du souvenir, la recherche d’une absente, cette gourmandise à manier l’onomastique… Avec Encre sympathique, le Prix Nobel de littérature 2014 épure encore son écriture et sa trame romanesque. Sans perdre sa magie, cet art d’écrire du bout des doigts.

Jean, le narrateur, se souvient de la seule affaire qui l’a occupé lors de son bref passage à «l’agence de Hutte», alors qu’il n’avait «guère plus de vingt ans»: on l’a chargé de retrouver une certaine Noëlle Lefèbvre, une jeune femme qui a mystérieusement disparu. Le dossier était mince et l’enquête a fait long feu, mais Jean n’a jamais pu l’oublier. Au fil des ans, le souvenir de la…