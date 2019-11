Neil Young n’en finira donc jamais de s’énerver

Neil Young with Crazy Horse

COLORADO

Reprise Records

Papy Neil Young continue de faire de la résistance. A bientôt 74 ans, le Canadien revient avec Crazy Horse, son groupe le plus féroce. Un band renforcé par une vieille connaissance: Nils Lofgren, guitariste attitré du E-Street Band de Springsteen, mais compagnon de studio de longue date de Neil Young. Sous le nom des Santa Monica Flyers, ils avaient déjà enregistré ensemble Tonight’s the night… en 1973. L’un des sommets les plus sombres de la musique du XXe siècle.

Récemment installé à Telluride, un bled minier juché à 2667 mètres d’altitude en plein Colorado, Neil Young a convié son groupe à enregistrer à l’ancienne. En live, à la fraîche, dans l’énergie du moment, avec cette fureur de survivre. Rescapé des sixties, Neil Young fait…