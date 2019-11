Neirivue dévoile sa future école

La commune de Haut-Intyamon a dévoilé hier à la population le projet lauréat du concours d'architecture et de paysage organisé pour la construction d'une nouvelle école centralisée à Neirivue. C'est le projet «Nemo & Dory» porté par les bureaux genevois BCR Architectes et Paysages n'co Sàrl qui a été choisi. Un premier bâtiment accuillera l'école, un second, de plus petite taille, logera le parascolaire et les sociétés locales.

