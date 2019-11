Nicolas Macheret aux avant-postes en junior race

Les skieurs sudistes ont alterné le bon et le moins bon cette semaine sur les pistes suisses. Mercredi à Zinal, Nicolas Macheret, 17 ans, a terminé 5e (68 points FIS), à 1’’17 du leader. Ce slalom géant comptait pour la compétition nationale réservée aux juniors. Le lendemain, le skieur du Bry a pris la 2e place (61,66 points) à seulement 36 centièmes du vainqueur. En FIS, toujours à Zinal, Alexis Monney a terminé aux 21e et 14e (42,92 points) rangs des deux géants. Chez les dames, Norina Mooser (19 ans) et Valentine Macheret (21 ans) sont restées loin du podium mercredi et jeudi à Arosa. La technicienne de Bellegarde a fini 10e (61 points) du premier géant avant de chuter dans la seconde manche le lendemain. Pour sa part, Valentine Macheret a dû se contenter des 11e (63,09 points) et…