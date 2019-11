née Michel

REMAUFENS

Le 8 novembre, Odette Déglise s’en est allée. Elle était dans sa 86e année. Un dernier hommage lui a été rendu mercredi.

Née le 23 juin 1934 à Remaufens, dans la famille d’Alice et Célien Michel, Odette était la cadette de leurs trois filles. Elle est restée durant toute son existence dans la maison familiale.

Sa scolarité terminée, Odette a vécu de sa passion, travaillant longtemps dans un atelier de couture, à Semsales, tout en vivant une jeunesse épanouie.

En 1957, elle s’est unie à Marcel Déglise et a ensuite donné naissance à deux enfants, Jean-Marc, en 1960, et Francine, en 1963. Cela a été l’occasion pour elle de mettre son activité professionnelle au second plan, pour ne l’exercer plus qu’à domicile.

Plus tard, sa maman fut gravement atteinte dans sa santé.…