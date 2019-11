Passage d’une étoile

Bernard Swysen et Bruno Bazile

CHAPLIN

Dupuis

Raconter en une septantaine de pages de BD une vie aussi riche que celle de Charlie Chaplin tient de la gageure. Bernard Swysen (scénario) et Bruno Bazile (dessin) s’y sont pourtant attelés avec une belle réussite, et l’aval de la famille. Né le 16 avril 1889 dans le sud de Londres, au cœur d’un quartier misérable, le futur Charlot est abandonné par son père ivrogne et passe la plus grande partie de son enfance avec son grand frère et sa mère chanteuse de music-hall. Son géniteur revient par intermittence et Charles monte très vite sur scène pour apprendre les ficelles du métier. Mais sa mère doit être internée à l’asile...

A 19 ans, il est repéré par un imprésario qui l’envoie en tournée aux Etats-Unis où il s’installera en 1914. La suite est…