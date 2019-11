Pastiche klouellebecquien

Pascal Fioretto

MÉLATONINE

Robert Laffont, 162 page

Marcel Klouellebecq essaie de noyer le poisson dans trois bouteilles de beaujolais, mais Cynthia, une étudiante qui a consacré sa thèse au célèbre écrivain et à la «malbaise en Occident», n’est pas dupe: «Je suis inquiète pour vous, Marcel, vous avez quasiment bonne mine, on dirait presque que vous allez bien.» Obligé d’admettre qu’il a du mal à rester au fond du trou, consterné par son bien-être et son incapacité subséquente à écrire, le monument vivant des lettres françaises choisit de s’enterrer à Morneuil. Un endroit abandonné par les élites parisiennes, aux habitants versés dans l’alcoolisme et la consommation d’antidépresseurs. Il espère fermement y retrouver ses idées noires et son inspiration. Mais rien ne se passe comme prévu.…