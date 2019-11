Pixels et caetera

MIEUX VIVRE, VIVRE MIEUX. Que dire à un ami qui pencherait par trop vers le développement personnel, et tout ce qui tourne au fond du puits, le spiritisme, le magnétisme, l’éveil des puissances intérieures, la guérison des blessures émotionnelles, voire le tarot thérapeutique et qui veut profiter, c’est bien son droit, de la 20e édition du Salon du mieux vivre, ce week-end à Forum Fribourg? Oui, que dire à un ami avec lequel on a joué gamin dans le bois de Moncor quand il déclare être absolument convaincu, maintenant que la cinquantaine est passée, que les arbres lui parlent, d’ailleurs la nature n’était-elle pas «un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles» (c’est de Baudelaire) et n’est-il pas possible, à condition d’y porter une douce attention, d’être…