Pixels et caetera

EAU DOUCE. Trente ans après le scandale des fiches et le discours de Dürrenmatt devant Václav Havel quand il compara la Suisse à une prison, il faut reconnaître que les choses vont mieux, beaucoup mieux, dans notre pays où les caméras de surveillance permettent en une heure de fliquer plus que les 900 000 fichés à l’époque, et que la prison, ma foi, est devenue une île, douce pour certains, cauchemardesque pour d’autres, mais une île tout de même. Et si sur les plages de notre île ne s’échouent pas des kilos de cocaïne, comme actuellement sur les côtes atlantiques françaises, nous ne sommes pas en reste pour en consommer à la tonne, en semaine ou le week-end, nos rivières urbaines en témoignent. Pas de réfugiés non plus sur les plages de l’île suisse, comme à Lampedusa – ça se voit assez…