Porsel attend près de 400 coureurs

Le Trophée de la vallée du Flon vivra dimanche, dès 9 h 30, sa 43e édition. Pour la 3e fois à la tête de l’épreuve, Pierre-Yves Cardinaux n’a pas révolutionné une formule qui marche. «Nous n’avons pas changé le grand parcours, qui se compose de routes et de chemins forestiers.» Comme la pluie est annoncée, le Veveysan tient à rassurer son monde. «Les sentiers sont composés majoritairement de gravier, le parcours restera donc praticable.»

A ce jour, près de 350 coureurs se sont inscrits pour cette course, qui compte pour la FriRunCup et la Coupe La Gruyère. «Nous attendons près de 400 coureurs à Porsel.» Le départ et l’arrivée du grand parcours se situeront devant la salle de gym du village. Le petit parcours (5,5 km) relie directement la route d’Invau à Bouloz et les enfants courront…