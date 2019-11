Pourquoi ont-ils tué Zola?

Jean-Paul Delfino

ASSASSINS!

Héloïse d’Ormesson, 240 pages

Dès le titre, Jean-Paul Delfino choisit son camp, entre les partisans de l’accident et ceux de l’assassinat. A ses yeux, aucun doute: en 1902, la mort d’Emile Zola – par asphyxie dans son appartement parisien – résulte d’un complot. L’auteur de Germinal paie son engagement, son soutien au capitaine Dreyfus et son impitoyable J’Accuse…! Un ramassis d’antisémites et de nationalistes ont préparé le coup, en ces temps où la haine du Juif et de l’étranger se revendique fièrement. Ils avaient pour bras armé un fumiste qui se fait un plaisir de boucher la cheminée du 21bis, rue de Bruxelles.

Jean-Paul Delfino situe Assassins! lors de la dernière nuit de Zola. Son épouse commence à se sentir mal, lui aussi… Il revoit alors son passé de…