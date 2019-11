Premiers jeux pour le CTT Bulle

Après six rencontres de championnat, le CTT Bulle, néopromu, n’a pas encore engrangé le moindre point en LNA. Cependant, il a remporté ses premiers jeux de la saison le week-end passé. Samedi, il a perdu 6-2 face à Veyrier et dimanche, il s’est incliné 6-3 contre Meyrin. Le tout devant une septantaine de spectateurs.

Le quatuor composé de Thierry Miller, Luca Anthonioz, Andy Perroud et Miquel Carré s’adapte peu à peu au meilleur niveau national. «Chacun sent que son niveau augmente au fil des semaines, détaille Luca Anthonioz. A l’entraînement, la motivation reste très forte et nous voulons tous réaliser un coup en LNA.» Un coup que le joueur de 29 ans a réalisé dimanche en battant un adversaire classé A20. «J’ai trouvé mon niveau très bon.» Un constat approuvé par son coéquipier Thierry…