Quand la montagne s’invite au ciné

A voir et à faire

Une sélection de films de montagne, racontant des épopées humaines à skis, en alpinisme ou en escalade: tel est le concept de Montagne en scène, festival lancé en 2013 et organisé deux fois l’an dans les villes européennes et suisses. Pour cette nouvelle édition hivernale, cinq productions (de 12 à 44 minutes) feront voyager les spectateurs du Mont-Blanc à l’Himalaya indien, avec un détour en terre de Baffin. On y voit notamment le Valaisan Jérémie Heitz, amateur de pentes (très) raides, qui donne autant de plaisir que de vertige. Aventure à succès, Montagne en scène affiche déjà complet pour sa venue à Bulle. En revanche, des places restent à prendre le vendredi 6 décembre à Fribourg, le mardi 10 à Lausanne, ou encore le mercredi 11 et le jeudi 12 à Vevey. Pour ces…