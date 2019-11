Revers «frustrant» pour l’UFTB

Revenu au score à trois minutes du terme de la rencontre, l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) a encaissé le cinquième but adverse, celui de trop, dans l’enchaînement. Samedi dernier, les Bullois se sont inclinés 4-5 contre les Genevois de Semailles. «Cette rencontre était très serrée, analyse l’entraîneur Artur Ferreira. De perdre comme ça, sur la fin, c’est frustrant… Mais le futsal est comme ça, il faut jouer pendant quarante minutes et la moindre erreur de placement se paie cash.»

Malgré la défaite, l’entraîneur apparaît fier de ses ouailles puisqu’ils ont relevé la tête à quatre reprises grâce à Ndey (photo) et à un triplé de Pereira. «Nous avons baissé de rythme juste avant la mi-temps et nous avons encaissé deux buts. Mais nous avons su réagir et égaliser.» L’UFTB a dominé Semailles…