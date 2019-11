S’il vise les finales,

Bulle a terminé son automne par une défaite logique à Echallens (2-1). L’équipe de Pierre-Alain Suard a reculé au fil des minutes avant de craquer dans le temps additionnel. L’entraîneur, le président et le directeur sportif doivent se rencontrer cette semaine pour parler de l’avenir.

MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Bulle a déchanté à la dernière minute, samedi à Echallens. Une défaite 2-1 somme toute logique à la vue de la seconde période. Les Gruériens sont restés dans leur camp et ont sciemment laissé le cuir aux Vaudois. Tous à l’exception du trio Ndiaye-Deschenaux-Bersier, qui filaient comme des fusées dès le ballon récupéré. Le système en 5-2-3 et la tactique ont interpellé plus d’un spectateur au bord du terrain des 3 Sapins.

«Nous voulions absolument jouer la gagne ou, au pire,…