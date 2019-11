Sarah Tebaldi championne au sol

Grâce à une note de 9.70, Sarah Tebaldi (FSG Bulle) a décroché le titre de championne de Suisse de gymnastique au sol dans la catégorie C7.

Sarah Tebaldi a écrit l’une des plus belles pages de la FSG Bulle lors des championnats de Suisse ce week-end, à Gland. En montant sur la plus haute marche du podium du concours de gymnastique au sol, la collégienne de 19 ans remporte ainsi son premier titre à l’échelon national. Une consécration sous forme de belle surprise pour la gymnaste de La Tour-de-Trême, qui n’avait jusque-là pas l’habitude de se produire à un tel niveau: «Honnêtement, je ne m’y attendais pas du tout. C’est la première année que je concourais dans la catégorie reine (n.d.l.r.: C7) et j’ai pris la 6e et dernière place qualificative pour la finale au sol.» Une qualification…