Six victoires régionales dans les Franches-Montagnes

PATINAGE ARTISTIQUE. Le club de patinage Fribourg et Romont (CPFR) ainsi que le CP Gruyère ont fait le déplacement, ce week-end à Saignelégier, pour la Coupe des Franches-Montagnes. Quatre membres du CPFR ont décroché la médaille d’or: Kayla Olmos (catégorie acier BA), Laura Riccardi (acier BB), Alan Llorente (bronze A) et Marielle Michel (interargent). Le CP Gruyère a également récolté les honneurs avec les victoires de Laeticia Reichenbach (bronze BA) et Capucine Brodard (bronze BB). Dans les catégories romandes, à noter les troisièmes places de Noémie Haymoz (avenir ARP, CP Gruyère) et Faustine Jaggi (novice ARP, CP Gruyère) et la cinquième place de Roxane Goumaz (novice ARP, CPFR).