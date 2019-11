MARLY

Solange Maillard est née le 9 juillet 1932 dans le foyer de Joseph et Marie Maillard-Mesot, à Saint-Martin. Elle était la sixième d’une famille de quinze enfants.

En 1939, sa famille déménagea et vint s’établir à Besencens, dans la menuiserie fondée par son papa. Très tôt, elle dut participer aux tâches de la maison, et aider sa maman à s’occuper de ses petits frères et sœurs. Sa scolarité obligatoire terminée, elle entra au service de familles pour les travaux ménagers.

Plus tard, elle apporta aussi son aide dans les foyers de ses frères et sœurs. Elle travailla également à la cafétéria et à l’intendance au foyer St-Camille à Marly.

En 1999, elle perdit un peu de son indépendance et elle dut entrer au home Les Epinettes à Marly, où elle fut choyée et entourée. De caractère gai,…