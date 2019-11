Soulages, «l’excès du réel»

Pierre n’est ni un nouvel essai sur l’œuvre de Soulages, ni une énième histoire de sa peinture. Dans sa langue si châtiée, Christian Bobin digresse sur l’homme derrière ses outrenoirs, qui entrera à Noël dans sa centième année.

CHRISTOPHE DUTOIT



Que n’a-t-on pas déjà écrit sur ses noirs, ses fameux outrenoirs, si extrêmes, si élémentaires, si différents, si métaphysiques? Des bibliothèques entières de dissertations, d’essais philosophiques, de décorticages au scalpel de son œuvre. Pour beaucoup, Pierre Soulages est le plus grand peintre vivant. Un monument. Un phare. Un roc. Qui fêtera son centième anniversaire le 24 décembre, jour de l’intemporelle renaissance.

«Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la poésie», débute Christian Bobin dans un ouvrage qu’il…