Les océans recouvrent 70% de la surface du globe et régulent le climat. Il s’agit du plus grand réservoir de vie sur Terre. Pourtant, entre la surpêche, la pollution engendrée par le plastique et le blanchissement du corail, les océans sont malmenés par l’homme. Hugo Clément s’est rendu au Mexique afin de rencontrer Benjamin, un jeune Français qui risque sa vie pour sauver les tout derniers vaquitas…

Mardi, à 21 h 05, sur France2