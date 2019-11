Tandems, une immersion à s’y plonger les yeux fermés

DOCUMENTAIRES



Cyril Delachaux

TANDEMS

2019, 52 minutes

«Virage droite, intérieur. On reste. Virage gauche, intérieur.» La voix est limpide, l’image est sombre. Deny, guide de ski pour aveugle, emmène Anne sur la piste, celle de la station valaisanne et de la liberté, aussi. Ces aveugles et malvoyants, qui défient leur handicap sur les skis, se livrent dans Tandems, un documentaire qui propose une plongée sur 52 minutes dans leur réalité. Une réalité retranscrite en mots, forts, et en images, parfois volontairement modifiées et floues pour une immersion franchement réussie. Le documentaire relate aussi ce lien de confiance et de tendresse entre le guide et chacun des 12 protagonistes, qui transmettent leurs joies et leurs peurs sur la neige. Grâce à un montage dynamique, et une…