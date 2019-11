Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Tourisme suisse, la masse critique

Malgré ses prix élevés et sa petite taille, la Suisse n’échappe plus au tourisme de masse venu de Chine et d’Inde. Si l’industrie suisse du tourisme affiche une forme olympique, le ras-le-bol des habitants pointe et la résistance s’organise.

Près de neuf millions et demi de visiteurs à Lucerne en 2018: c’est un record absolu! Mais pour nombre de ses 80 000 habitants, c’est beaucoup trop. Certains endroits, proche des attractions touristiques, sont noyés sous le flot des visiteurs d’un jour, au point de pourrir la vie des habitants.