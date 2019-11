Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Les braquages de fourgon se multiplient en Suisse romande. Des charges à l’arme de guerre toujours plus violentes, menacent la vie des convoyeurs, des policiers mais aussi des citoyens. Le made in Ethiopia est très bon marché… mais à quel prix pour les ouvrières?

Alerte aux braqueurs

Pour les braqueurs, les centaines de millions de francs qui transitent sur les routes de Suisse sont un butin alléchant, et moins risqué qu’ailleurs. Enquête.

Made in Ethiopia

On trouve en Suisse désormais des T-shirts à moins de dix francs, made in Ethiopia. C’est le nouvel eldorado des fabricants de vêtements fournisseurs de grandes marques internationales, comme H & M qui revendique une éthique irréprochable. Sur place, des ouvrières exploitées gagnent 1 franc par jour, une misère,…