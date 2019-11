Toujours chercher minuit à 22 h, toujours

Entre 1998 et 2003, Josh Homme trouve refuge, plutôt dix fois qu’une, dans son désert natal, autour de Joshua Tree, dans une Californie torride et ensablée. Entre l’aventure pionnière de Kyuss et le succès de Queens of the Stone Age, l’incarnation du stoner convie la fine fleur du rock au Rancho de la Luna, haut lieu de perdition et de création artistique. Sans contrainte, sans réel but, sans marketing, tout ce petit monde fait ce qu’il sait faire: jouer, inventer, oser, explorer. Au tournant du millénaire, Josh Homme distille, à intervalles réguliers, dix volumes de ses très estimées Desert Sessions. Puis plus rien jusqu’à cet automne. Où, ô surprise, il vient de sortir les matricules 11 et 12. Huit titres bien perchés, à commencer par Move together, chanté par un Billy Gibbons (ZZ Top)…