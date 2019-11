Trois finales suisses pour Niels Bisaz

Les meilleurs nageurs du pays ont participé le week-end dernier à Neuchâtel aux championnats de Suisse en petit bassin. Bullois licencié à Vevey, Niels Bisaz (17 ans) s’est qualifié pour les finales papillon sur 50 m (8e en 24’’67) et 100 m (13e en 55’’71), ainsi que pour la finale du 50 m nage libre (16e en 23’’56), réalisant à chaque fois ses meilleurs chronos. Licenciée à Montreux, la Gruérienne Mathilde Genoud (15 ans) s’est contentée des éliminatoires. Elle a amélioré ses temps sur 50 m brasse (34’’30), 200 m brasse (2’41’’95) et 100 m 4 nages (1’10’’94). Enfin, Lucien Hemmer (Sporting Bulle, 22 ans) en a fait autant sur 50 m brasse (31’’12) et 200 m brasse (2’33’’35). A noter que sept nageurs du Sporting ont participé le même week-end aux championnats romands à Couvet (NE). Alessia…