Trois samedis d’ouverture prolongée

Les commerces de la ville de Fribourg pourront ouvrir jusqu’à 17 h les samedis 7, 14 et 21 décembre. Cette décision du Conseil communal fait suite à une demande de plusieurs associations de commerçants. Elle est indépendante de l’entrée en vigueur du règlement communal modifié sur les heures d’ouverture des commerces. La modification du règlement communal concerne le périmètre reconnu touristique à l’année par le Conseil d’Etat. Elle «fera l’objet d’une communication ultérieure», a indiqué hier le Conseil communal de Fribourg dans un communiqué. On se souvient, l’an dernier, la ville avait vécu une véritable saga judiciaire sur les heures d’ouverture des magasins pendant les fêtes. Tous les commerces avaient in fine été autorisés à ouvrir le samedi 22 décembre, après un arrêt du Tribunal…