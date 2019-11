Un engagement sans concession

Hasard des calendriers, alors que le dernier film de Roman Polanski J’accuse revisite de façon personnelle l’affaire Dreyfus, Jean-Charles Chapuzet (scénario), Christophe Girard et Vincent Gravé (dessin) s’attellent à retranscrire l’engagement d’Emile Zola dans ce combat pour la probité et la vérité, contre la machine d’Etat et la haine. Le trio a construit sa BD sur les parallèles entre l’existence du capitaine diffamé et celle du grand écrivain, entre une approche psychologique des protagonistes et de leur famille et un rendu social de la Belle Epoque, se focalisant sans trop de nuances sur la part sombre et antisémite de la société française. Voulant dire beaucoup de choses en peu de pages, la narration prend en effet des raccourcis nécessaires pour rendre perceptible la tension du…