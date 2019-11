Un week-end avec des amis fidèles

Gros week-end et gros concerts en perspective, à Ebullition, avec deux groupes fidèles. Ce vendredi, le club de la rue de Vevey retrouve Dub Trio. Depuis 2008, les New-Yorkais ne manquent pas de s’arrêter à Bulle lors de chaque tournée européenne: ce sera, demain soir, leur quatrième passage en ces murs. Pour cette seule date en Suisse de la tournée, Dub Trio débarque avec son nouvel album, The shape of dub to come, où l’on retrouve ce son lourd et hybride qui fait sa force. Les Romontois de Dunwitch ouvriront la soirée. L’autre fidèle du week-end sera Todos Destinos, samedi. Le groupe glânois a verni il y a moins d’une année son quatrième album, La vie sur fond vert. Avec ces routiniers du «ska-punk enragé et engagé, mais pas que…», c’est la garantie d’une soirée festive et bien barrée.…