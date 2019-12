Une femme est portée disparue à Fribourg

Aucune indication n'a pu être fourni sur l’habillement de la disparue. La police précise qu'elle s’exprime en français et en allemand et qu'elle a parfois des pertes de mémoire.

Les témoins sont priés d'appeler la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou en s'adressant au poste de police le plus proche