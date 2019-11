Une fessée d’entrée pour Bulle United Futsal

Pour la première journée de Second League (2e division suisse), Bulle United Futsal s’est incliné samedi 20-3 contre les Soleurois de Friends Futsal. Diminués et sans tout leur contingent, les Bullois perdaient déjà 6-0 après vingt minutes de jeu. Les trois réussites gruériennes ont été marquées par Simon Gremaud, par deux fois, et François Piller. La prochaine rencontre de Bulle United Futsal est agendée à samedi, à 20 h, à la salle omnisports du Collège du Sud. Les Gruériens affronteront Jester 04 Baden, qui a remporté son premier match contre Olympique Bâle Futsal (2-1).