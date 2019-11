Une victoire et une défaite pour l’UHT Semsales

UNIHOCKEY. Les filles de l’UHT Semsales poursuivent leur bonhomme de chemin en 1re ligue sur petit terrain. Récentes lauréates du Prix collectif fribourgeois, elles ont commencé idéalement leur dimanche par une victoire 7-1 contre l’avant-dernier Burgdorf (BE). Cependant, plus tard dans la journée, les joueuses de Ludovic Vial se sont inclinées au bout du suspense face à Schangnau, pourtant 8e du classement (5-4). Après huit journées, les Semsaloises occupent le deuxième rang avec six victoires et treize points au compteur. Elles n’accusent que deux longueurs de retard sur le leader Berner Oberland III. Elles pourraient rattraper les Bernoises dimanche prochain lors de la prochaine ronde du championnat. Elles disputeront le match au sommet à 13 h 35 à Schangnau (BE), avant d’affronter…