Une victoire obtenue au forceps

UFTB - Mobulu 3-1 (2-0)



Buts: 7e Dias (1-0), 19e Dias (2-0), 38e Gössi (2-1), 30e Dias (3-1).

L’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) a cueilli son deuxième succès de la saison face à Mobulu (3-1). Samedi, à la maison, les Gruériens ont dû batailler ferme pour s’imposer contre les Bernois. «Nous avons livré une grosse performance d’équipe, félicite l’entraîneur Artur Jorge Ferreira. La rencontre était serrée jusqu’à la fin, la victoire a vraiment été dure à obtenir.»

Le nouveau coach bullois avait minutieusement préparé cette rencontre. «Nous connaissions l’adversaire et nous avons travaillé plusieurs aspects défensifs pendant la semaine. Nous étions prêts à le recevoir. Ce qui me plaît, c’est que nous avons réussi à mettre en pratique ce que nous avions entraîné, et ça a marché.» Auteur d’un…