Vers une stratégie cantonale

Le Gouvernement annonce la mise en œuvre d’une stratégie cantonale pour la protection de la biodiversité en 2021. Deux postulats qui seront intégrés à ce rapport ont été acceptés par le Grand Conseil jeudi.

BIODIVERSITÉ. Il a beaucoup été question de protection de la biodiversité lors de la dernière séance de la session jeudi matin. Deux postulats ont été acceptés en ce sens et seront traités dans le cadre de la stratégie cantonale pour la biodiversité. Rapport qui devrait être publié d’ici le milieu de l’année 2021, a annoncé le conseiller d’Etat responsable des Institutions, de l’agriculture et des forêts Didier Castella. Un premier postulat, déposé par Antoinette de Weck (plr, Fribourg) et Markus Bapst (pdc, Guin), réclame un état des lieux des écosystèmes du canton de Fribourg ainsi…