Victoire allemande au Marathon de Fribourg

ESCRIME. Trente-six équipes de deux ont répondu à l’invitation de la Société Fribourg-Sarine et du Cercle de Romont pour participer au 22e Marathon d’escrime de Fribourg, disputé sous forme de relais, sans distinction d’âge ou de genre. La victoire est revenue au duo allemand formé de Leonard Djokaj et Hakan Uludüz, vainqueur 12-6 en finale des Fribourgeois Samuel Villet et Zachary Jaccoud. Parmi les équipes participantes, dont 17 étaient étrangères, les jeunes Romontois Galadriel Sapin et Virgile Braillard ont terminé 32es, devant les Bullois Aurélie Margueron et Noé Schaller, 35es.