Viyè badyè

Deché-delé

I fudrè kroji prèvon po rètrovâ lè non dè totè lè badyè k’on inpyêyè pâ-mé. Kemin din ti lè mihyi, l’i a prà dè j’éjè ke chon pâ-mé dè mouda Ou minâdzo par ègjinpyo. Ouna remache por èkovâ?… rin dè chin, l’è l’achpirateu è cha monchtra chèta. Èpondre la buya, kan le chètse lindzo no fâ chunyo dè chon grô l’yè. Le no, l’inmoyà, la kouleuje, la tena, la hyotse a lindzo, lè hyindrè? Dèmandâdè i dzouno chin ke vou a dre!

Din l’othô a ma mére-gran, l’i avê adi la hyindrêre: on pèrtè din le mu yô i betâvan lè hyindrè dou forni è dou potajé, po la buya, ke fajan on kou ou dou pêr an. Por inmandji lè fago din le forni, i prenyan le kouryon, oun’èchpèche dè fortse a dou bêrlo. Pu le fameu bêrnâ, la pâla po lè brâjè.

Le port’èkovi, lè po in èmetô po kouêre la tsanbèta. È lè butsiyon por…