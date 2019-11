FUSION GRAND FRIBOURG. Le processus de fusion du Grand Fribourg connaîtra des étapes décisives en 2020. La population des communes concernées est appelée à un vote consultatif le 17 mai 2020, apprend-on au terme de la 10e séance de l’assemblée constitutive, qui s’est tenue jeudi soir. «Si son issue est favorable, on définira le périmètre définitif, explique le préfet de la Sarine Carl-Alex Ridoré. Il s’agira de savoir quelle commune sort et quelle commune entre.» Le vote final des citoyens est attendu le 7 mars 2021. En cas de succès, le Grand Fribourg deviendrait, dès le 1er janvier 2022, la troisième commune romande la plus peuplée, derrière Genève et Lausanne. ATS/GRU