Yan Volery fait le travail et doit attendre la sélection

CROSS. En Allemagne, Yan Volery s’est classé dimanche 21e (sur 113) et deuxième Suisse du cross de Darmstadt. Le Bullois de 21 ans a couvert les 9 kilomètres en 30’06, à 1’46 de la tête de course. «Ce cross représentait un challenge par sa longueur inhabituelle, réagit l’intéressé. J’ai donc géré mon début de course et tenu un rythme régulier, en essayant de ne jamais courir seul. Une tactique qui m’a permis d’obtenir ce bon résultat à l’arrivée.» Cette épreuve, qualificative pour les championnats d’Europe de cross à Lisbonne début décembre, suffira-t-elle au Gruérien? «J’estime à 50% mes chances d’être sélectionné (par équipes). Par le passé, j’ai déjà couru deux fois à ces championnats dans la catégorie U20. Ce serait encore autre chose d’y participer en tant qu’espoir U23.» Les noms…